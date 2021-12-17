新北市板橋區亞東醫院於2日內接續發生急診室暴力事件，15日晚間先有1名病人毆打2名護理師的臀部與臉部，不到7小時，16日凌晨又有1名患者在甦醒時情緒激動，攻擊一名護理師害受傷。亞東醫院證實，表示案發第一時間已報警處理，後續將提供護理師相關法律協助與支持。

據了解，2件醫療暴力均發生於急診室，15日晚間9時24分許，1名護理師給予病患領藥單時，病患突然徒手攻擊護理師臀部，另1名護理師見狀欲前往阻攔也受波及，遭甩巴掌，面罩直接噴飛，所幸2人均無大礙。另16日凌晨4時許，1位民眾叫喚無反應，經通報後被送來院內，但民眾清醒後情緒激動，出現攻擊行為，造成1名護理師受傷。

亞東醫院說，案發當時立即向附近信義派出所報案，警方迅速到場協助；目前正在協調護理師時間由醫院法務專員陪同至警局完成筆錄程序，並依護理師需要提供後續法律與經濟支持。

亞東醫院再次嚴厲譴責醫療暴力行為，決不寬貸暴力行為發生，會給予受傷護理師最大的支持與關懷，提供所需的協助。