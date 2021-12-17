用餐時間，許多上班族都會選擇外食，青菜豆腐、雞鴨魚肉各有所好，哪一道主菜最不受人青睞？網友發文詢問「便當店哪種主菜通常不會點」，引來大批網友討論，直言「點了這一道，大概10個人有9個後悔」。

「買便當通常不是雞腿就是排骨，哪一種主餐是你不會點的？甚至從來沒點過」，貼文一出，眾多網友點名「魚」，直呼真的雷。原PO認為，排骨和雞腿如果好吃，便當就成功一半；配菜又美味的話，這家便當店只要價錢合理，絕對暢銷。

但有一種主菜，是許多人敬而遠之的，就是魚類。原PO分析，一般魚類如秋刀魚或鯖魚，幾乎以油炸居多，油炸的東西只要冷掉，吃起來絕對膩；就算熱熱的吃，也會因處理魚骨、魚刺覺得麻煩，加上缺乏飽足感，價錢甚至較貴，CP值超低。

網友附和，「鴨肉也麻煩，碎骨很多」、「我不愛豬腳，有的帶骨會啃得很狼狽」、「外食最好別選海鮮，可能不新鮮」、「滷排骨，有的吃起來很死鹹」。