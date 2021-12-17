明天就是四大公投的投票日，不少政治人物今(17日)都在街頭全力催票，進行街講活動。國民黨台北市議員李柏毅今在北市街講時竟遭到一名自稱80多歲的婦人打耳光，李事後在臉書提到，對方甚至在團隊報警請她不要離開的同時，聲稱自己「身體有病」，如果不讓她走出事要李負責。

李柏毅當時在信義路、新生南路口宣講時，突然遭一名老婦上前嗆聲，質疑國民黨「為何要推動公投」、「不知道拒吃萊豬台灣會被大陸併吞嗎」等語，李當下低聲回應和解釋，卻被老婦打了一記耳光，一旁助理見狀立刻報警才讓老婦停手，聲稱自己生病了立即轉身離去。李柏毅事後表示將不會對老婦提告，但警方仍將依社維法送辦。

李柏毅在臉書表示，公投是人民意志的展現，因此，就算對於持反對意見的民眾，依然保持相同的態度，那就是不管您是投「同意」票，還是「不同意」票，我們都會絕對的尊重，每個人都可以表達自己不同的想法，「但出言辱罵別人是『乞丐』、罵對方不要臉、叫我們滾出台灣等，已經侮辱了台灣的民主價值」。

李柏毅指出，更離譜的是，這位自稱「80多歲的阿婆」，居然一言不合還直接出手「搧人巴掌」，「甚至在我們報警請她不要離開的同時，她還說『她身體有病，如果不讓她走出事要我負責』？然後這位自稱『80多歲的阿婆』，就在路人眾目睽睽之下快速的離開了。」

李柏毅表示，「很多人都說台灣最美的風景是人，但在綠營價值觀的操弄之下，讓人民心中只剩意識形態，只剩下滿滿的對立與憤怒。難道這就是民進黨所追求的民主與自由嗎？」

李柏毅辦公室主任田方倫在臉書貼文則提到，對方揮手賞了李柏毅一個嘴巴，也推了我們幾下，這是我們最不能接受的，任何一個人都有權利宣揚自己的理念，也可以跟人家做民主的辯論，但是譴責暴力動手就是不對。他說，不會去追究這位長輩，也希望透過我們的受傷，告訴更多人，台灣的民主得來不易，在民主化30多年後的今天，我們要繼續為民主發聲、為自由奮鬥，沒有人需要被暴力恐懼給壓迫。