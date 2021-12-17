四大公投案將於18日投票，台灣民意基金會董事長游盈隆今日（17）質疑，民進黨創黨主席江鵬堅有一句名言「法律是最低限度的道德」，不知今日身為總統兼民進黨黨主席的蔡英文有沒有同感？游表示，政治人物不應以守法為自我要求的最高標準；台灣人雖不必天真地期待蔡發揮「戴高樂精神」請辭總統、承擔政治與政策責任，但蔡政府也不該像現在一樣，給人一種「俗辣感覺」。

游盈隆今日中午12時25分在臉書發表《蔡英文與戴高樂》，內文指出，1969年4月27日，法國第五共和創建者戴高樂總統請辭，因為他推動的「地方政府與參議院改革修憲公投」沒獲得多數人民支持。台灣這次全國性四項公投，除「重啟核四」外都是針對蔡政府，公投結果通過幾項，蔡政府應承擔何種政治與政策責任？值得關注。

游盈隆強調，江鵬堅有一句名言「法律是最低限度的道德」，這句話堪稱「偉哉」，但不知今日身為總統兼民進黨黨主席的蔡英文有沒有同感？游認為，法律是最低限度的道德，所以守法是最低限度的美德，但政治人物不應以守法為自我要求的最高標準，戴高樂就是最好的例子。

游盈隆直言，反萊豬公投一旦通過，我們不必天真地期待蔡英文發揮戴高樂精神請辭總統位，儘管她是「開放美國萊豬進口」的最後及最高決策者。但她的確應在這個節骨眼、這個珍貴的歷史時刻，勇於承擔政治與政策責任，做出一些令人懷念或感動的事情，而不是怪罪人民無知，更不應像現在整個蔡政府給人一種無意負責、避談責任、諱莫如深的俗辣感覺。