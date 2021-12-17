宏碁（2353）暨旗下宏碁智醫( 6857）攜手晉弘科技，共同支持臺中榮總國際行動醫療團，提供宏碁筆電產品、宏碁智醫之人工智慧診斷軟體VeriSee DR及醫療遠距視訊解決方案TeleMed，與晉弘科技horus Scope眼底鏡和五官鏡，協助中榮派駐於諾魯共和國的醫師在當地作為診斷輔助工具，將智慧科技的醫療量能擴展至諾魯，也將臺灣高科技結合醫療的軟硬體實力輸出海外。

中榮在外交部及衛福部支持下，執行諾魯醫療計畫已長達14年，臺中榮總院長陳適安於今（17）日中榮「諾魯遠距醫療設備啟用記者會」中表示，在過去14年間，中榮長期派駐醫師及行動醫療團支援諾魯當地醫療，今年在疫情嚴峻之際，遠距醫療應用除加速在臺落地、預期明年也會在台落地更多地方實行外，在宏碁集團及晉弘等科技公司協助下，也推行至諾魯。

諾魯駐臺大使凱法斯除感謝中榮醫療團隊，長達14年來為諾魯民眾提供在地及協助海外就醫的醫療資源，亦代表諾魯感謝宏碁集團及晉弘科技的捐贈，將醫療科技帶進諾魯，不僅能提升當地的醫療設備、啟用遠距醫療更能即時彙整專科醫師建議，使治療將更加便利，讓諾魯病患能重獲健康。

外交部中部辦事處處長翁瑛敏指出，今年因應疫惰高升，自3月起臺灣與諾魯並開啟邦交史上「首次」以直航醫療專機，將諾魯病人轉診至中榮治療，目前已有三梯次、共104位病人轉診來臺，並有53位病人完成治療返國。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖表示，宏碁不再僅是電腦公司，透過應用集團在資通訊產業之專長，聚焦於AI人工智慧及大數據分析技術，旗下宏碁智醫並專注於AI影像醫療判讀，目前針對糖尿病視網膜病變之AI輔助診斷軟體，已取得臺灣在內的多國FDA，並在超過50間醫療院所導入應用，加上遠距醫療視訊平臺的落地，宏碁期能在臺協助縮小醫療城鄉差距，也跨出海協助縮減不同國家地區的醫療差距。

晉弘董事長兼總經理鄭竹明指出，晉弘從眼底攝影機開發起家，陸續推出耳、鼻、口、皮膚等手持式數位五官鏡，此回也將捐贈horus Scope數位式五官鏡提供給諾魯的前線醫師使用，並在疫情嚴峻的環境下看診時避免被病毒染疫的風險，讓更多諾魯偏鄉社區及長照的居民能夠獲得照護。