為宣傳四大公投，總統蔡英文8日更新其臉書封面照片，圖片寫下「台灣隊站出來，1218總動員，四個不同意」，但被發現蔡竟在圖片中竄改「反萊豬進口」和「三接遷址」，對此，政大畢業、身為國民黨台北市議員徐巧芯直言，因為這件事，讓她更不相信蔡英文的論文門。

蔡英文臉書8日宣傳四大公投。（圖片摘自蔡英文臉書）

徐巧芯昨（16日）在政論節目「新聞大白話」上表示，因為蔡英文在臉書竄改反萊豬和三接相關議題後，自己對於蔡英文的論文的爭議，包括為何一篇論文要封存30年，且為何畢業證書可以補發兩次，只會讓她更不信任。

徐巧芯稱，為何會有很多人有想教訓民進黨的念頭，因為就是想要藉由公投向民進黨表達他們真實的民意。

即將登場的四大公投案，包括重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選及珍愛藻礁，但蔡英文在近日臉書文宣中逕行竄改公投案文字，把「反萊豬進口」竄改成「反美豬進口」；把「三接遷址」竄改成「停建三接」的哏圖，並在上方蓋上「不同意」的章。此舉遭台灣民意基金會董事長游盈隆16日痛批，「公然移花接木、混淆視聽」，不僅涉及嚴重誤導，甚至詐欺。