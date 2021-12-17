靖娟基金會與全家便利商店合作小黃帽交通安全公益計畫，製作「穿越道路停看聽」遊戲書。（靖娟基金會提供／林良齊台北傳真）

據統計，台灣每年約有千名兒童在道路行走時發生死傷，兒少在身為「行人」時，發生事故類型以「穿越道路」為最多，佔了整體的7成。靖娟基金會與全家便利商店合作小黃帽交通安全公益計畫，製作「穿越道路停看聽」遊戲書，期望透過親子共學的方式，提升家長與孩童的交通安全知能。

靖娟基金會執行長林月琴表示，目前台灣的安全教育，仍以宣導為主，長期缺少向下紮根的交安教育，希望透過遊戲書解決這樣的問題。不只透過學校教育，家長也應該投入，透過家庭教育，改善自身以及孩子的用路觀念及行為，推動交通安全教育從小學起。

靖娟基金會提醒，穿越道路停看聽包括「停」：穿越道路前先停下，在安全處等候；「看」：看號誌綠燈或小綠人亮起。起步前，請先左看右看再左看，行走時隨時注意轉彎車；聽：隨時聆聽交通的聲音(如喇叭聲、引擎運作聲)，可能在看到車輛前，先覺察到車輛即將出現。

本次除聖誕節檔期首推親子遊戲書外，靖娟也製作3萬份學校遊戲書，於明年開學時，開放1000個國小二年級班級申請，期待透過這類教材形式，幫助老師在課堂上運用教學，也觸及到更多偏鄉或資源不足的學校。