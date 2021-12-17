手機就能處理理財大小事！台灣跨銀行整合帳戶、帳單越來越方便，《遠傳friDay理財+》App提供開放銀行帳戶整合服務，消費者授權透過API連結技術，在《遠傳friDay理財+》App內整合多家銀行帳戶或信用卡資料，還可設定繳費提醒，讓理財效率加倍。

除了先前開通的遠東國際商業銀行、台新國際商業銀行及中國信託商業銀行等三家銀行夥伴，遠傳17日宣布，新增綁定第一銀行iLEO數位銀行及元大銀行網路銀行帳戶，預計明年第一季將再新增合作金庫銀行。

遠傳電信表示，自去年12月開放銀行第二階段服務核准上線迄今，遠傳電信不僅是全台首家的開放銀行第三方服務（TSP）業者、也是擁有最多合作夥伴的純民營業者，這次合作夥伴新增第一銀行及元大銀行，亦首度跨足公股銀行，預計至明年第1季將累積至6家銀行，遠傳在開放銀行領域的布局持續領先。

遠傳電信數位服務處生活圈副總經理呂秀味表示，遠傳長期致力為用戶提供更簡易及更安全的電信金融服務，身為開放銀行中擁有最多合作夥伴的純民營業者，此波開放銀行夥伴增加，遠傳將能服務更多的銀行用戶，並透過《遠傳friDay理財+》APP的帳戶整合服務平台，提供用戶更佳的理財體驗和方便的理財情境。

呂秀味強調，未來遠傳電信期望透過遠傳心生活平台與數位經濟的夥伴合作，讓遠傳生活圈能不斷擴大，幫助銀行夥伴找到更多有銀行服務需求的用戶，也能為夥伴創造新商機。

第一銀行表示，透過與《遠傳friDay理財+》合作開放銀行第二階段服務，提供消費者於iLEO APP完成授權，實現「電信+金融」生活場域應用，民眾可快速掌握自己的帳戶及信用卡資訊，獲得更快速便利的金融服務與更佳的金融體驗。第一銀行已與異業及多家新創公司進行API合作，持續打造符合消費者需求的金融服務場景。

元大銀行則表示，元大銀行積極推動開放銀行的應用場景，目前已經是金融業中TSP合作夥伴最多的銀行，期待能持續藉由場景金融的模式，提供全新客戶體驗，創造開放銀行生態圈。

遠傳表示，用戶在12月31日前透過《遠傳friDay理財+》APP帳戶管理功能連結中國信託、台新銀行、遠東商銀、第一銀行或元大銀行等數位銀行帳戶，就可以在《遠傳friDay理財+》App獲得最高 250鑽石紅利，有機會抽中iPhone 13。