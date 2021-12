寶可夢Go Tour活動將結合燈會主場域愛河灣於高流海風廣場及鯨魚堤岸等辦理。(高巿府提供)

高雄巿政府17日宣布,明年台灣燈會在高雄將與寶可夢合作,在愛河灣推出高雄限定實體活動,明年2月27日舉辦的《Pokemon GO Tour:Live》,全球只在3個城巿推出,高雄是其中之一,預料可吸引大批玩家帶來可觀效益。

據了解,以往《Pokemon GO Tour》僅進行1天,這次除明年2月26日《Pokemon GO Tour:城都地區》外,翌日2月27日更將在墨西哥蒙特雷、阿拉伯聯合大公國阿布達比與高雄市驚喜加碼推出《Pokemon GO Tour:Live》。

高雄市副市長史哲說,很榮幸高雄爭取到與《Pokemon GO》在燈會期間合作推出高雄限定實體活動。與寶可夢合作,藉由線上線下虛實整合,將產生一加一大於二的效益,也恰呼應這次燈會運用數位科技導入智慧服務的概念。

配合《Pokemon GO Tour:Live》舉辦,愛河灣將設置燈會活動主題造景及燈會作品虛擬補給站,透過虛實結合,到高雄抓寶,能實際走訪愛河灣及順便到衛武營燈區一逛,觀賞具設計巧思的光藝術作品,感受高雄城市魅力。