台中市長盧秀燕建議中央不要過度僵化，讓弱勢民眾只要持身分證件證明身分，就可以領取五倍券。（盧金足攝）

全民領五倍券，台中市議員17日為弱勢、貧困家庭、獨居老人、街友發聲，他們沒有電腦或手機上網，繳不起健保費、沒健保卡，難領五倍券，社會局說，針對貧困弱勢積欠健保費的民眾，可透過救助金專戶代墊200元補卡費用，協助補辦健保卡以便領取五倍券。

台中市議會市政總質詢，市議員張瀞分關切中央五倍券發放流程，提醒社會局要全力協助弱勢族群領取五倍券，不要讓弱勢更弱勢。

張瀞分說，中央為提振商機推出振興五倍券，雖然領券管道很多，可綁定數位券或領紙本券，到便利商店或郵局領取，但大多要先預約，且以健保卡領取為優先，如果沒有健保卡或健保卡上沒有照片，就要持身分證等證明文件領取。

張瀞分表示，有的弱勢及貧困家庭、獨居老人，甚至居無定所的街友來說都是一項困難的工程，他們沒有電腦或智慧型手機可上網，甚至繳不起健保費、也沒健保卡，如果因此領不到五倍券，恐怕讓弱勢更弱勢，市府應全面清查協助。

社會局長彭懷真說，針對貧困弱勢積欠健保費的民眾，社會局可以先透過救助金專戶代墊200元補卡費用，協助補辦健保卡，以便領取五倍券，後續再由當事人分期繳納積欠健保費。

市長盧秀燕表示，雖然這是極少數的個案，但國人權益都應該被保障，極少數的民眾生活真的很貧困，有些人甚至連200元都拿不出來，她建議中央不要過度僵化，讓弱勢民眾只要持身分證件證明身分，就可以領取五倍券。