提到早餐，你喜歡蛋餅、鐵板麵還是豆漿、油條？這些都是臺灣人最常見的早餐品項，但對於學生或是上班族來說，平日很難悠哉地享用一頓早餐。因此，《新感覺-輕食新時尚》與《晨光-焙感朝氣簡單美味》推出了2入帶著走的輕食早餐提案。讓沒時間吃早餐的你，可以吃得方便又幸福！

新感覺夾心土司4口味 每種都不同感受

在緊湊的日子裡，要悠哉地坐在店裡吃早餐實在好難，就算買去公司或學校也是吃得匆忙，不過好在、《新感覺-輕食新時尚》的夾心土司系列，共有草莓夾心、花生夾心、可可夾心、雞蛋沙拉等4種口味，可以依照當天的心情隨意選擇。

《新感覺-輕食新時尚》夾心土司系列共有4種口味，每種都美味。(圖/中時新聞網攝)

像是甜甜的草莓夾心，採用蜜漬及煉煮工法，保留了草莓原味及果肉，更添加了Q彈蒟蒻，增添超豐富的甜蜜口感；花生夾心的濃郁香甜滋味，為當日的第一餐增加幸福感受；可可夾心以濃郁榛果可可醬呈現，為每一口都帶來驚喜；雞蛋沙拉是選用在地牧場雞蛋融合清爽不膩口的酸甜沙拉醬，滑嫩的蛋白增添口感，簡約輕巧的新感覺也為吃早餐注入滿滿的時尚感！

2入就能立即帶走的貼心包裝，適合各種情況享用，像是趕著上班的上班族，無論等公車還是開車，方便入口性讓吃早餐變得好容易；或是想簡單吃點輕食時，夾心土司系列肯定就是首選。

晨光土司系列有嚴選土司、奶油土司、葡萄土司及莓果核桃土司等選擇。(圖/中時新聞網攝)

晨光土司系列不簡單 怎麼吃都好美味

另一系列就是看似簡單，吃起來卻不簡單的晨光土司系列，口味有嚴選土司、奶油土司、葡萄土司及莓果核桃土司，貼心地提供多元選擇。說到晨光土司的美味秘訣，就要提及專業的製程技術。特別選用日本石板烤爐，可提升熱穿透力，解決土司邊乾硬的問題；另種技術是二段式冷卻，也就是分段式溫層冷卻，符合自然冷卻原則，能夠製作出不凹縮的挺直土司；最後則為三道壓延技術，可壓出土司麵糰氣泡，創造出令人驚豔的柔軟口感。

晨光土司系列吃法多元，單吃或塗果醬就很好吃。(圖/中時新聞網攝)

因著專業的製程技術，土司口感柔嫩Q彈，慢慢咀嚼帶有香氣的甘甜風味，單吃就十分美味。晨光奶油土司是採用進口奶油，香氣四溢、蓬鬆的口感；晨光葡萄土司選用經過加州和煦陽光日曬的葡萄乾，粒粒飽滿多汁，與土司恰好地融合，好吃到停不下來；晨光莓果核桃土司也是選用陽光日曬的蔓越莓果乾及葡萄乾加上蜜漬核桃，不同的軟硬度增加口感，大大提升美味程度，且用料實在、大方，為早晨開啟滿滿元氣！

即日起於7-ELEVEN至111年1月11日，凡購買指定土司即享任選第二件五折優惠。(圖/中時新聞網攝)

吃早餐是早晨的儀式，畢竟吃到美味的早餐，可以為一天開啟好心情及活力，而且《新感覺-輕食新時尚》及《晨光-焙感朝氣簡單美味》皆能在超商購入，取得方便、輕鬆享用，簡直就是繁忙人士最佳的早餐選擇。即日起於7-ELEVEN至111年1月11日，凡購買指定土司即享第二件五折優惠，養成吃早餐的習慣就要趁現在！