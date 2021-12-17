由LINE GAME與日本WonderPlanet Inc.共同合作的消珠策略RPG手機遊戲《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》即將迎來上線2.5週年！為了慶祝週年紀念同時感謝玩家們的支持，今 （17）日推出一系列的歡慶活動。在活動期間內，玩家們只要登入即可獲得「自選紀念角色」轉蛋獎券，還有機會抽中紀念角色的每日免費10連轉蛋機會，更別錯過「英雄氣泡選拔投票」活動，由你決定全體玩家最後獲得的英雄角色！配合2.5週年特別紀念，推出了全新繁體字版先行紀念角色：來自『聖闘士星矢』的「水瓶座的冰河」！同步推出『聖闘士星矢』的新關卡，玩家們將正面迎戰操控各種自然災害的海皇「波賽頓」，還有更多超越極限的強者才有機會獲勝的超高難度關卡等著玩家們一一征服！

活動期間：2021年 12月17日（五）12:00～12月28日（二）11:59

每日登入獎勵大放送 登入即送自選紀念獎券！由你決定「英雄氣泡選拔投票」最後結果

在活動期間內，所有玩家都能在首次登入時獲得「自選紀念獎券」，自行選擇喜愛的英雄角色就能馬上帶回家！每天還有1次抽取免費10連轉蛋的機會，其中包含了強大又稀有的紀念角色，趕快利用這個大好機會，大大增強隊伍的實力吧！此外，還有絕對不能錯過「每日登入獎勵大放送」，除了可直接獲得仙女座聖闘士「瞬」角色外，還有紅寶石、蛋糕等珍貴道具等豐富獎勵。

為了慶祝上線2.5週年，這次特別舉辦「英雄氣泡選拔投票」活動。在活動期間內，玩家們只要前往投票頁面，就能在各屬性角色中，為自己心中最想要的英雄角色投下神聖的一票！活動結束後，營運團隊將會參考玩家們在各個屬性紀念角色的投票結果，總共挑選8名超人氣角色，並發送「選拔投票轉蛋獎券」讓所有玩家們能輕鬆入手這8名人氣角色其中之1！不論是否有參與投票的所有玩家皆可獲得獎券。每人限投一票，快用神聖的一票讓自己喜愛的英雄脫穎而出！

※「選拔投票轉蛋獎券」發送日期確認後將於遊戲內另行通知，敬請留意。

《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》歡慶2.5週年選拔投票活動

2.5週年推出「波賽頓」全新關卡 x 全新先行紀念角色「水瓶座的冰河」

此次週年紀念關卡以海皇「波賽頓」為中心展開。活動期間內不僅有「絕對零度」的活動限定徽章，更有全新的「團結一戰」與「入手傳奇英雄」的關卡等著玩家們突破！除了一般關卡外，這次特別準備了「超極限戰鬥紅教皇希歐」以及超越屬性的終極挑戰關卡「我是海皇ー波賽頓」，準備與玩家們一決高下！為了救出被抓走當作人質的雅典娜，一起與聖闘士們合力面對波賽頓吧！

《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》歡慶2.5週年全新關卡

除了全新關卡外，這次也推出了全新紀念角色「水瓶座的冰河」，身穿著水瓶座的黃金聖衣，驅使絕對零度的究極凍氣，即便失去單眼仍然為了拯救大地與雅典娜而奮戰！能讓所有物質降至極限低溫的冰河，特別在凍傷上有著無比強悍的實力。必殺技不僅能造成敵人凍傷傷害，還會對凍傷中敵人帶來強力特攻優秀效果！搭配指定回合自動生成必殺氣泡的特性，讓最高540％的無視減傷必殺技能毫不間斷的無限出招，所有敵人在他面前都只能俯首稱臣！

2.5週年活動紀念轉蛋–「水瓶座的冰河」

詳細活動內容以《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》遊戲內最終公告為主。

今後也請玩家多多支持《JUMPUTI HEROES 英雄氣泡》囉！