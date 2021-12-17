四大公投明天投票，新北市議員葉元之今（17）日上午在亞東醫院捷運站外宣講，針對總統蔡英文昨晚在臉書呼籲大家針對「反美豬公投案」投不同意，葉元之痛批，蔡身為總統居然一直把「反萊豬」造謠成「反美豬」，用錯誤訊息試圖影響公投結果，「簡直毫無格調！」

葉元之強調，美豬早就進來台灣幾十年，公投主文裡也沒有美豬兩個字，只有禁止萊豬進口，身為總統卻用奧步欺騙國人，謀求個人政治利益，相當沒有格調。

葉元之說，身體是自己的，不管什麼理由，政府都不應讓人民吃萊豬，現代人都十分注重健康，不少人選擇天然、有機食材，沒想到蔡政府反其道而行，要進口含有萊劑的豬肉給民眾吃，且不清楚標示，人民只能用公投來否定這項背離民意的政策。

葉元之表示，投票率對公投過或不過至為重要，若是同意票沒有超過25％，公投案將全軍覆沒，因此他近來除了與戰鬥藍趙少康在板橋地區車隊掃街外，也啟動「板橋捷運板南線公投宣講計畫」，分多日於捷運江子翠、新埔、板橋、府中、亞東醫院站，於上班尖峰時間宣講催票。

葉元之說，有民眾前幾天在新埔捷運站見到他，今早又在亞東醫院見到他，本來沒意願去投票，但被他的誠意感動，表示明天一定會去投下四個同意票。