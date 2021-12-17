新北市勞工局今公布今年第6波違反勞動基準法、職業安全衛生法等規定的雇主名單，共有249家業者違規，其中以未依法給付加班費77家最為嚴重，其次為未逐日記載勞工出、退勤時間及使勞工超時工作有39家，上市公司「一詮精密」使勞工月延長工時達139小時，已是第6次違反規定，遭重罰60萬元。

勞工局表示，一詮精密、新日興及塑膠容器製造業金元福包裝公司，分別是第6次、第5次及第5次使勞工超時工作，各遭罰60萬元、42萬元及40萬元；而印刷業彩之坊公司也因未足額計給勞工加班費、使勞工超時工作及未給予勞工例假等多項違規情事，甚至有使勞工月延長工時達141小時及連續出勤達20日，也被罰36萬元。

違反職安法部分，未提供必要安全衛生設施有30家；違反性工法部分，懷孕歧視及拒絕勞工請生理假各有1家；違反勞工退休金條例部分，未於法定期限內給付資遣費有2家。違規雇主名單皆已匯入「新北勞動雲」的「違法雇主查詢」專區。