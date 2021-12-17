勞動部職業安全衛生署與台塑企業總管理處17日在台塑麥寮工業園區行政大樓國際會議廳共同舉辦「2021年國際製程安全論壇」，同時也在臉書「咱的好厝邊-台塑企業麥寮園區」同步直播。職安署署長鄒子廉表示，期盼藉由本次論壇之研討與分享，提供國內相關石化產業業者推動製程安全管理之參考。

「2021年國際製程安全論壇」也安排美國德州農工大學教授兼安全工程研究計畫主任汪慶升、台塑公司美國德州廠經理Daniel Kats與美商MARSH副總裁陳越峰等國外專家及國內教授蔡明曉等學者，研討分享國內外製程安全管理推動與AI技術應用、災害案例事故原因探討、風險分級與評等、製程操作程序危害分析及管線設備腐蝕智慧監控等實務經驗，並邀請國內石化同業包括台灣中油、長春集團、台聚石化關係企業、奇美、中石化、李長榮、和益、國喬、和桐、東聯、聯成與台灣陶氏化學等數十家公司及勞動檢查機構代表150餘人參加，藉由國際製程安全管理技術交流與經驗分享，提升國內石化業之製程安全，並接軌國際。

鄒子廉致詞時表示，國內石油化學相關工業產值毛額佔全國製造業的28.2％，對國內經濟發展有舉足輕重的地位與貢獻，而麥寮工業園區是國內石化主要重鎮，也是一個垂直整合的複合性大型工廠，含蓋煉油及石化上、中、下游等56座工廠，產業製程多屬高溫高壓作業且存有大量易燃之化學物質，具有易發生火災、爆炸等災害之重大風險，稍一疏失即可能造成嚴重人員或財產損失，不但企業受創，甚至整個社會也都會因此付出巨大成本。

鄒子廉表示，這是職安署與台塑第二次合作舉辦論壇，勞動部職安署與台塑在4年前締結成為安全夥伴，包括製程安全管理系統之推動、承攬管理制度之落實、專業知識之強化及安全資訊、設施、人員安全訓練之協助等事項進行合作，針對這些安全衛生管理知識的經驗，希望不只是有在台塑，希望把正面的經驗、負面的矯正預防觀念都可以分享給國內其他企業。

台塑企業總管理處總經理林善治表示，過去台灣沒有非常落實PSM，2011年引進美國OHSA法規要求才逐步把法規要求落實在製程管理，同時也參考國外學術單位的最新技術來改善，例如每一年派人赴美國製程安全中心取經，在2017成為安全夥伴之後，台塑認為不應該獨善其身，應當分享經驗，在製程裡落實人員安全與包商安全。

職安署呼籲，製程安全管理係藉由結構化、系統化方式、辨識及分析製程工作場所之潛在危害，採取安全管理及必要預防設施，以防止火災、爆炸及有毒物質洩漏等災害，對於石化產業非常重要，在推動上需藉由產、官、學界等共同攜手合作，企業主更應積極推行製程安全管理，以降低石化製程潛在危害及風險，強化防災之管控作為。