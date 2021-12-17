有旅客打算搭普悠瑪從高雄北上台北，卻發現票價從843元漲到1145元，氣得質疑台鐵「悄悄漲票價」；結果才發現原來是自己搞烏龍，訂到高雄走南迴往宜花東再北上台北的普悠瑪車票。事實上，南迴鐵路電氣化工程去年12月底正式全線通車，至今快滿1年，背包客可以搭著普悠瑪和推拉式自強號，從高雄到台東可以省下將近半小時車程。

過去從南部想搭火車走南迴鐵路去台東，只能跑到屏東枋寮搭車。2014年起南迴鐵路開始電氣化工程，歷經了6年施工期；其中屏東潮州到枋寮25.2公里2019年12月20日通車，隔了1年，去年12月20日屏東潮州－台東知本之間全線通車。自此普悠瑪及推拉式自強號將也可投入南迴線營運，且南半環莒光號列車也不需要在台東及枋寮站更換電力機車。

一名背包客表示，過去很喜歡從台北南下去高雄找朋友之後，再搭南迴線去台東泡溫泉，也很推薦這條路線給其他背包客。不過前幾年遇到南迴電氣化雙軌工程大減班，晚上7點之後就沒車，只能搭公路客運，又遠又暈；現在南迴線全線電氣化，高雄至台東車程最多約可縮短27分鐘、車子也更舒適了。