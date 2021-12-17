「2021高雄市旅行公會國際旅展」17日至20日在高雄展覽館登場，台灣高鐵（2633）今年特別推出精選優質商品回饋旅客，更祭出旅展限定3重優惠大Fun送！第1重，旅展現場購買高鐵假期行程，下單即贈「高鐵聯名盥洗包」；第2重，指定商品單筆訂單滿5000元，就送「標準車廂對號座5折乘車券」；第3重，TGo會員下單可享點數加倍贈及50點折50元的專屬優惠。

台灣高鐵旅展攤位設於高雄展覽館1樓特11區，整體設計延伸「Be There」真實接觸的品牌精神；同時，攤位上還設有「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名紀念商品專區，不僅展示各種高鐵聯萌小物，展場更設有節慶版聯名瓶裝水展示櫃，希望讓民眾在參觀選購之餘，也可以拍照打卡，讓P助與粉紅兔兔一同陪伴感受「搭高鐵?遊台灣」的美好旅程。

台灣高鐵指出，在高雄旅展期間，推出多項高鐵假期超值優惠產品，推薦高鐵假期「五星自由行」，提供高鐵標準車廂對號座來回車票搭配五星飯店住宿超值優惠價格，專案搭配飯店包括台北、台中、嘉南、高屏等21家知名五星級飯店，以高雄出發且入住台北晶華酒店為例，平日兩人同行，每人只要2990元，相當於高鐵標準車廂來回車票加10元，不僅輕鬆入住五星飯店，再享免費升等豪華客房禮遇。

對於喜愛在當地自行租車出遊的旅客，高鐵假期「自駕輕鬆升級」專案提供高鐵標準車廂來回車票+36小時租車，再享車型免費升級的超值優惠，適用取車車站包括：台北、台中、嘉義、台南、左營五站，以兩人成行、台北出發到左營為例，每人只要3179元起，相當於只要高鐵回車票+199元就能輕鬆自駕出遊。高鐵假期「自駕輕鬆升級」專案內容包含車票及租車提供旅客彈性規劃行程。

此外，針對追求舌尖極致饗宴的老饕，高鐵公司也推出高鐵假期「饗宴之旅3日豐富行」，產品特色包括：安排旅客入住台北晶華酒店，晚餐搭配米其林一星評價的「A Cut牛排」；台中地區則入住日月千禧酒店，搭配米其林一星「Forchetta」晚餐饗宴。同時，本專案行程更特別加碼贈送8小時的附駕遊。

台灣高鐵表示，所有高鐵假期產品除了在高雄國際旅展現場銷售外，旅客也可透過高鐵假期網頁購買更多旅遊產品，歡迎旅客把握機會上網搶購。