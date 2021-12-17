2021高雄國際旅展於今（17）日起在高雄展覽館登場，華航集團齊聚搶攻商機。華航總經理兼華信航空董事長高星潢表示，隨著全新A321neo客機引進，將陸續投入東北亞、東南亞及兩岸等航線，華航準備好迎接未來客運契機。

華航集團推出多項超值優惠，為推廣帛琉泡泡旅遊，華航推出帛琉旅遊超值優惠，現場下訂每人現折2000元；華信航空強打高雄－金門開航特惠價1388元，及高雄飛澎湖、花蓮等多航線旅展限定折扣，還有免費機票週週抽；台灣虎航將最受年輕人喜愛的網路電商平台「虎禮選」搬到旅展現場，現場限定85折優惠。

高星潢與華信航空總經理李榮輝、台灣虎航商務長許致遠，今日共同出席華航集團在高雄旅展攤位開幕式。華航集團展館以四面島型設計，展現集團旗下各航空公司特色，並將2022年月曆「我們一直都在」搬上展館，讓貨運團隊、機組員、修護人員等主角躍上牆面，呈現各領域華航團隊工作樣貌，唯美文青風吸引民眾拍照留念。

為推廣帛琉泡泡旅遊，華航推出帛琉旅遊超值優惠，現場下訂每人現折2000元，四天三夜自由行只要38800元起，華航也打造帛琉主題牆，邀請旅客體驗帛琉自然美景。旅展現場另推出華航高雄-上海購票94折優惠，華航高雄-上海航線自2022年1月至3月將增班服務南部鄉親，每週一班增加為兩班，提供每周二、六飛航服務。