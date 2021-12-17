前台北市議員陳彥伯的陳姓前助理，因在辦公室偷東西被開除，之後四處行竊，他在上個月涉嫌6度利用晚間到台大、師大運動場，趁學生運動時將背包放在場邊，偷竊背包內的財物，台北地檢署17日依竊盜等罪起訴陳男。

陳男2015年1月獲聘擔任議員陳彥伯助理，之後陳彥伯辦公室因常有東西失竊，懷疑是陳男所為，報警並將陳男開除，之後陳男又多次因竊盜、賭博等罪遭判刑定讞。

今年11月間，台北市警大安分局陸續接獲6名大學生報案，指他們晚上在台大、師大的體育場運動時，把背包放在場邊，運動完發現背包不翼而飛，其中有2名學生擔心生活費被偷走，另有學生急著想找回好不容易買到的原文書。

檢警查出是陳男涉案，檢警拘提他到案，一度以他有反覆實施之虞，以預防性羈押為由，向法院聲押獲准。

檢警調查，陳男偷走學生背包，搜刮值錢財物後，包括原文書等其餘物品則丟棄，至於擔心生活費被偷的2名學生，因2人在提款卡上寫著密碼，被陳男分別盜領領5000元、7000元，北檢今依竊盜、詐欺等罪起訴陳男。