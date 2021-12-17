台股今甩開美股因科技股帶來的四大指數齊黑，指數今開低後震盪翻紅，站上17800點大關、最高達17822點，盤面多頭集中在鋼鐵、資產等傳產，力抗電子股賣壓，以及今年以來的落後補漲股，其中最顯著的指標的是昔日股王大立光，另外，富時指數成分股調整將在下周一生效，最終一盤急拉44點、爆出559億元成交量，終場台股收漲26.85點、報在17812.59點、成交量為3450.98億元，日k連3紅，站回所有均線；本周台股收漲13點、周線收十字黑k。

台積電今受到ADR重跌拖累，今開低震盪，在600元附近進行攻防，終場收在607元，順利上演黑翻紅，聯電(2303)全場走弱，跌幅在1%以內震盪，力積電(6770)跌幅則逾1%。龍頭股今日最強勢的莫過於大立光(3008)，有美系外資將評等調高至加碼，目標價由2300元調升到2600元，今開高走高，盤中11:00過後以2235元鎖住漲停，創3個月來新高，站回季線，大立光上次漲停是在去年3月時。股王矽力-KY(6415)早盤後黑翻紅、上漲逾2%，股后信驊(5274)漲幅也接近3%。

今日電子族群中，遊戲族群為少數搶鏡族群，有鑑於寒假旺季、NFT題材，次族群遊戲股今天再度發威，華義(3086)、辣椒(4946)、隆中(6542)、歐買尬(3687)、傳奇(4994)五檔拉上漲停價位，資金拉抬該族群漲勢延續，惟目前觀察，明年寒假遊戲股強作有限，仍以國外遊戲為主，加上NFT普遍還在研究階段，遊戲廠商認為短期貢獻有限。

台股盤面資金明顯輪動，今鋼鐵類股大秀吸金大法，鋼鐵市場近期降價優惠發酵，下游買盤回籠，指標股中鋼(2002)開高走高，大漲逾3.5%，收復短期均線，帶動東和(2006)大漲逾7%，中鴻(2014)亦強漲逾6%，中鋼構(2013)、彰源(2030)也上漲逾3%，鋼鐵類股指數上揚達3%。

航運股中貨櫃三雄以萬海(2615)最為強勢，漲幅逾2%，陽明(2609)上漲逾1%，長榮(2603)午盤起即陷入震盪，股價在平盤附近游走。散裝航運慧洋-KY(2637)強漲逾4%，裕民(2606)、台驊(2612)、中航(2636)漲幅也在1%~2%。

分析師表示，就全球經濟面來說，FOMC會後，聯準會(Fed)如市場預期，維持基準利率0%至0.25%區間不變，但為抑制居高不下的通膨，Fed加快每月縮減購債(Taper)，而且多數官員預計2022年將升息三次，預告超寬鬆政策即將結束，且英國央行已經開出G7升息第一槍，台灣方面，主計處上修台灣GDP，經濟基本面展望續佳，加上年底集團、投信作帳行期啟動，台股走勢不看淡。