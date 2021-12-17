美國聯準會（Fed）縮減購債計畫，對債市帶來較大壓力，今年來多呈現負報酬，但就過去15年的歷史經驗來看，新興美元主權債沒有連續兩年下跌的紀錄，預計縮減購債不確定性解除後，新興國家經濟復甦力道延續等利多支撐，新興債2022年看漲。

瀚亞投資表示，統計2006年到2020年的15年間，新興美元主權債指數有12個年度交出上漲的成績單，上漲機率高達八成，且無連續二年下跌的紀錄。新興美元主權債指數單年度報酬率最高達29.82％，最低為負12.02％，長期平均報酬率為7.37％，拉長持有期間收益表現不俗。

瀚亞投資指出，前一次年美國聯準會討論縮減購債計畫為2013年，當年新興美元主權債報酬率為負5.25％，但隔年進入正式縮減購債階段，就交出7.43％正報酬表現。2021年正好處於美國討論縮減購債階段，新興美元主權債再度下跌，因此看好2022年有機會複製前次經驗，帶動債券價格止跌回升。

進一步分析最近兩次美國啟動升息時新興債表現，包括2004年至2006年，與2016年至2018年的升息循環期間，新興主權債及新興公司債都有相當亮眼的表現。其中新興高收益主權債兩次報酬率分別達32.8％、20.4％，新興公司債報酬率則分別為24.3％、22.6％。

看好新興美元債在縮減購債期間有表現機會，瀚亞投資認為，近期基金投資組合以新興美元主權債為主，新興當地主權債、新興公司債，略低於中性配置。透過333靈活配置，擷取不同類型新興債的特長，可達到分散風險、增加收益來源的效果。