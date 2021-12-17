南投國中職探中心設備像是有自行車維修設備、POS點餐系統、商品攝影設備、攝影棚、樂高機械設計等等，南投國中表示，未來會在暑期推出各式課程，讓學生真實體驗各種職業，並了解其中所需能力。（校方提供／吳建輝南投傳真）

南投國中專業樂高積木教室則是讓學生發會創意及機械最好的工具，也是目前南投最完整的樂高教育系列積木，在科技機械積木的拼裝中，讓學生真實操作工程車輛的機械設計。（校方提供／吳建輝南投傳真）

南投國中職探中心17日揭牌，是南投縣內第3個職探中心，從年初至今全縣已經有超過400小朋友到南投國中學習，設備像是有自行車維修設備、POS點餐系統、商品攝影設備、攝影棚、樂高機械設計等等，南投國中表示，未來會在暑期推出各式課程，讓學生真實體驗各種職業，並了解其中所需能力。

南投國中職探中心提供商業管理群、動力機械群等2大主題職群的試探課程，主要是要讓學生將真實世界中的職業工作，透過適當的課程轉化，讓國小高年級至國一的學生，可以體驗到各種職業類別。

南投國中表示，職探中心2大職群4大課程，人機互動課程就引進的POS點餐系統，讓學生體驗與電腦一起工作，懂得與電腦溝通，並解決職場上各種問題；數位行銷影音課程就架設5個攝影棚及商品攝影設備、影音錄製器材等，讓學生從策劃商品，一路到行銷都用運往路進行影音及圖文數位行銷。

另外自行車調整維修課程就引進專業的自行車調整維修教室，讓學生在車身及各零件機械調整中，找到自己對動力機械群的性向；專業樂高積木教室則是讓學生發會創意及機械最好的工具，也是目前南投最完整的樂高教育系列積木，在科技機械積木的拼裝中，讓學生真實操作工程車輛的機械設計。

南投國中強調，試探課程同時結合108課綱中探索與實作的精神，讓學生在自然、樹絕、資訊、生活科技等課程中獲得學習及體驗，未來也會將數位影音課程融入美術班、積木課程融入資優教育內，提供孩子更多元的學習機會。