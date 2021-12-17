四大公投投票將於明(18日)正式登場，正反雙方把握最後機會催票，而今晚的「選前之夜」，藍綠白也將拚場，其中國民黨主席朱立倫將在北市自由廣場守夜，且進行不斷電直播；民進黨則分北高兩地做衝刺；民眾黨也以北高連線方式喊出「中道力道投出未來」，全力爭取民眾認同。

根據中選會指出，此次投票權人人數為1982萬5468人，其中首投族人數約67萬6332人，因此4案通過門檻為同意票須達495萬6367票，且要多於不同意票。以下為《中時新聞網》特別整理的藍綠白「選前之夜」相關資訊：

★國民黨

主題：「全民同意 天亮出擊」1217民主守夜 直播不斷電

時間：18:00-22:00；12/18為上午06:30-07:00參加升旗活動

地點：台北市自由廣場

內容：活動將由青年民主戰隊進行暖場宣講，前總統馬英九、前黨主席江啟臣、洪秀柱、黨主席朱立倫等藍營大咖到場宣講，還安排「全台守護大串聯」，邀請民眾上傳用手比出圈的「我同意！」照片。

隔日上午六點半，朱立倫也將與現場所有參與者共同參加升旗活動，當「民主追光者」，伴隨12月18日的晨光，迎向四項公投的人民勝利

國民黨在自由廣場舉辦民主守夜活動。（趙婉淳攝）

★民進黨

主題：四個不同意 台灣隊友總動員

時間：19:00

地點：

🚩高雄 大步向前進：高雄台糖物流園區後方空地(前鎮區中華五路近夢時代百貨)

🚩台北 台灣行出去：凱達格蘭大道

內容：台北場希望至少5000到1萬人，將由新竹市長林智堅與賴清德打頭陣，呼籲「台灣隊站出來，台灣行出去」，內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦、蘇貞昌也將陸續登台，由蔡英文壓軸喊出「四個不同意，台灣更有力」。高雄場由蘇貞昌帶頭，蔡英文、高雄市長陳其邁先後登台，由賴清德壓軸催票。

民進黨公投選前之夜造勢活動。(取自民進黨臉書)

★民眾黨

主題：公投之夜北高連線 中道力量 投出未來

時間：17:00-21:30

地點：

🚩台北場：青島東路

🚩高雄場：議會路

內容：今晚在台北跟高雄宣講，其中，除黨籍立委輪流開講，黨主席柯文哲將壓軸短講。時力今晚則由志工赴西門町等商圈宣傳。

中選會也提醒民眾前往投開票所，應避免穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品，或是在投開票所四周30公尺內有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票之行為，以避免可能觸法而須負起法律責任。

民眾黨公投選前之夜造勢活動。(取自民眾黨臉書)

至於全國公投前夕，總統府、立法院及自由廣場周邊舉辦集會活動交通管制、疏導說明，詳見台北市政府警察局中正第一分局官網。