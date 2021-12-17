UE4電影級魔幻手機遊戲《奇蹟MU：正宗續作》於今（17）釋出由「動力火車」所演唱的完整版遊戲主題曲〈相信奇蹟〉，希望透過歌聲在歲末帶來滿滿的正向能量，提醒玩家們在辛苦的日子裡也不忘鼓勵自己「只要相信，就有奇蹟」。同時釋出《奇蹟MU：正宗續作》經典人物介紹，酒館老闆娘莉雅、鐵匠漢斯、幻影導師都將華麗歸來，與玩家們重新回味20年前的感動！

《奇蹟MU：正宗續作》完整版主題曲〈相信奇蹟〉MV曝光！只要相信，就有奇蹟！

高亢完美的嗓音、充滿男人味的搖滾，在你我的青春歲月裡，必定都有一首動力火車的歌曲陪伴著我們經歷人生中的每一場悲傷與快樂。動力火車與遊戲跨界合作，為UE4電影級魔幻手遊《奇蹟MU：正宗續作》打造遊戲主題曲〈相信奇蹟〉，近年來世界紛亂，人們的生活瞬間被打亂了步調，〈相信奇蹟〉加強搖滾節奏，為整首單曲增添了活力的色彩，用最簡單歌詞帶領著我們去找回屬於自己的勇氣與力量，提醒著我們在這最艱難的時代，依然要勇敢追尋夢想，盡情探索未來，找回生活中每一個最感動的瞬間。因為，只要相信就會有奇蹟！

《奇蹟MU：正宗續作》「動力火車」遊戲主題曲〈相信奇蹟〉完整版釋出。

重溫奇蹟感動，再創回憶巔峰！夥伴們相約重聚奇蹟大陸

UE4虛幻引擎搭建的全新魔幻世界《奇蹟MU：正宗續作》在歷經多年開發，勇士們所熟知的奇蹟世界即將歸來，所有玩家們能想到的奇蹟元素都將完美還原呈現，如各式壯闊場景亞特蘭提斯、冰風谷、仙蹤林等，其中更不乏玩家們回憶中的酒館老闆娘莉雅、鐵匠漢斯、幻影導師等經典人物，皆高品質重製。《奇蹟MU：正宗續作》在經過研發團隊華麗升級後，官方釋出經典角色細節介紹，與玩家們共同窺探席捲歸來的《奇蹟MU：正宗續作》風采！

◎ 酒館老闆莉雅

「好久沒看見你光顧我的酒館了，最近生活怎麼樣？」

特質：溫柔、善良

喜愛：傳奇故事、調味酒

酒館老闆莉雅，出生於羅林西亞的她從小就極具冒險精神，在十八歲那年實現了遊歷大陸的願望，返回王城後開設了酒館。士兵、商人習慣聚集於此，常有粗心的路人和野蠻的士兵光顧，莉雅總能憑藉著她的溫柔與細心，讓酒館充滿溫馨，也被大家譽為「最美萬事通」，總會熱情地引導初來乍到的冒險者們，讓人備感親切與溫暖。

《奇蹟MU：正宗續作》老闆娘莉雅

◎ 鐵匠漢斯

「等你凱旋歸來，一定和你喝個痛快！」

特質：豪爽、倔強

喜愛：強力裝備、烈性酒

鐵匠漢斯，曾是帝國戍衛隊隊長，在一次獵魔行動中被魔族包圍，漢斯奮力突圍，然而，當返回瓦卡倫哨所時，隊員全數犧牲。漢斯因此離開了軍隊，在城市裡開啟鑄造生意。平時話不多，僅會和他感興趣的士兵說上幾句，而凡事有例外，冒險者協會的莉雅總能打開他的話匣子。據說漢斯的左肩上有三道狹長的疤痕，而為了掩蓋某些事特地在肩膀周圍紋飾了一整片的刺青。

《奇蹟MU：正宗續作》鐵匠漢斯

◎ 幻影導師

「願神明助你劈風斬浪，願光明伴你揚帆遠航。」

特質：樂觀、熱心

喜愛：詩集

幻影導師，是瓦卡倫聯盟建立後，精靈族派遣到各地的助力。在淒涼的魔物世界上，總有七彩的光影為冒險者指引方向，她們就像一道道踏著春風而至的彩虹，為每一位冒險者的旅途映照絢麗光芒。她們對自己手中的詩集愛不釋手，因為詩集中記錄著每位冒險者的經歷與過往。而幻影導師歐嘉，是團隊的領導者，她們一直恪盡職守，幫助著那些決定開啟冒險的勇士們。

《奇蹟MU：正宗續作》幻影導師

《奇蹟MU：正宗續作》事前預約已突破30萬人，活動持續進行中，當累積預約人數達50萬人將獲得預約限定「奇蹟 MU」稱號、祝福寶石x3、藏寶圖x2、洛克火種x2、金幣x500,000！玩家們趕緊呼朋引伴參與活動！另外，已有為數不少勇士們參與官方Facebook進行中的預約抽iPhone 13 Pro活動，凡預約成功的勇士皆可至粉絲團參與活動，喜愛《奇蹟MU：正宗續作》的勇士們絕對不要錯過了！敬請鎖定Facebook官方粉絲團及LINE官方帳號，得知更多第一手資訊！

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