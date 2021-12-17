近幾個月以來，接連發生超商店員遭到客人爆打、挖眼，甚至揮刀刺死案件，苗栗縣警察局苗栗分局15日特別邀請超商、加油站、檳榔攤、計程車等24小時營業業者，舉辦安全維護座談會，並推廣使用「110視訊報案APP」，盼能守護夜間上班的民眾。

苗栗分局表示，夜間營業場所如超商夜班人員，經常都是單人處理大量進貨、郵寄包裹、網購商品及店內清潔工作，加上遇到「怪人」的機率超高，無形中增加極大的危險因子，因此除了聽取業者的安全維護需求，也分享面對不理性民眾，甚至具攻擊性行為時的因應對策。

另外，「110視訊報案APP」能夠在不發出聲音的狀況下，自動定位報案人位置、同時錄影蒐證，讓鄰近的警力也能馬上得到定位後即刻前往救援，直接省略報警、查路名、又要錄影蒐證的過程，非常便利有效。

苗栗分局長金秋華表示，「大夜」班時段，往往是人力最單薄的時段，遇狀況時更需警力的依靠，而分駐、派出所員警站在治安第一線，一定會做各位夜班辛苦人的靠山，共同為維護社會治安一起努力