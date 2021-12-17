台中市大安區農會日前與雲林元長農會攜手推出蒜味排骨及蒜味鹹豬肉新品。（台中大安區農會提供）

台中市大安區農會日前與雲林元長農會攜手研發蒜味香腸，廣獲消費者好評，17日再度推出新品蒜味排骨及蒜味鹹豬肉，令產品更加多元化。大安農會表示，辛香嗆辣的台灣本土優質蒜頭結合產銷履歷豬肉，兩家農會近日一連研發三款新品，堪稱挑戰胃蕾的完美組合。

蒜味排骨及蒜味鹹豬肉新品發表會今天在大安飛天豬生活館舉行，由大安區農會總幹事蔡建宗及元長鄉農會總幹事李佩怡共同主持，元長鄉農會總幹事李佩誼、台中農田水利處處長陳榮福、台中市農業局科長廖世偉也一同品嘗美味料理，眾人一口咬下，蒜頭的辛辣味包覆在豬肉內，蒜頭帶出豬肉的甜味，可說是絕配。

元長鄉農會總幹事李佩怡表示，雲林縣蒜頭產量及種植面積占全國9成以上，是國內重要蒜頭供應區，台灣本土蒜頭是世界有名的優質好蒜，其辛香嗆辣的味道連日本人都讚嘆。蒜頭除了是每個家庭必備的烹調佐料外，最近氣溫急速下降入冬，多吃蒜頭可以散寒暖胃，歡迎大家一起來品嘗美味的蒜味香腸。

蔡建宗指出，蒜味排骨及蒜味鹹豬肉的豬肉是來自大安區肉品市場從拍賣、屠宰、分切到加工的冷鏈一元化生產，豬隻屠宰後立刻放入2℃冷藏降溫，並於15℃環境下手工剔除豬肉筋膜，醃製時加入台灣雲林的本土蒜頭，均勻攪拌醃製入味後，立即真空包裝經過金屬檢測機，最後放置於-45℃急速冷凍庫冰存，全程低溫控制保持最佳鮮度。

蔡建宗表示，大安區肉品市場研發團隊持續開發農產品結合畜產品的新產品，除了可增加農產品的新用途外，期望可解決農產品量多價崩的情形，創造農民的價值。

台中大安區農會指出，大安區肉品市場是全國第一間從拍賣、屠宰、分切到加工一元化多功能肉品物流中心，更取得工廠ISO22000及HACCP國際驗證及產品產銷履歷三驗證，以產銷履歷作為經營方向，以安全性、可溯源性、資訊公開性及農業環境永續性來經營，期許消費者享用美味之餘，還能享受到安全性。

大安區農會表示，蒜味排骨原價一包400元，新品上市優惠價一包229元，蒜味鹹豬肉原價一包550，新品上市優惠價一包289，蒜味香腸原價一包400，新品上市優惠價一包229；欲購買請洽飛天豬生活館04-26712229＃42或上臉書搜尋：飛天豬．安農。