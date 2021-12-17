台中市大安區農會日前與雲林元長農會攜手研發蒜味香腸，廣獲消費者好評，17日再度推出新品蒜味排骨及蒜味鹹豬肉，令產品更加多元化。大安農會表示，辛香嗆辣的台灣本土優質蒜頭結合產銷履歷豬肉，兩家農會近日一連研發三款新品，堪稱挑戰胃蕾的完美組合。
蒜味排骨及蒜味鹹豬肉新品發表會今天在大安飛天豬生活館舉行，由大安區農會總幹事蔡建宗及元長鄉農會總幹事李佩怡共同主持，元長鄉農會總幹事李佩誼、台中農田水利處處長陳榮福、台中市農業局科長廖世偉也一同品嘗美味料理，眾人一口咬下，蒜頭的辛辣味包覆在豬肉內，蒜頭帶出豬肉的甜味，可說是絕配。
元長鄉農會總幹事李佩怡表示，雲林縣蒜頭產量及種植面積占全國9成以上，是國內重要蒜頭供應區，台灣本土蒜頭是世界有名的優質好蒜，其辛香嗆辣的味道連日本人都讚嘆。蒜頭除了是每個家庭必備的烹調佐料外，最近氣溫急速下降入冬，多吃蒜頭可以散寒暖胃，歡迎大家一起來品嘗美味的蒜味香腸。
蔡建宗指出，蒜味排骨及蒜味鹹豬肉的豬肉是來自大安區肉品市場從拍賣、屠宰、分切到加工的冷鏈一元化生產，豬隻屠宰後立刻放入2℃冷藏降溫，並於15℃環境下手工剔除豬肉筋膜，醃製時加入台灣雲林的本土蒜頭，均勻攪拌醃製入味後，立即真空包裝經過金屬檢測機，最後放置於-45℃急速冷凍庫冰存，全程低溫控制保持最佳鮮度。
蔡建宗表示，大安區肉品市場研發團隊持續開發農產品結合畜產品的新產品，除了可增加農產品的新用途外，期望可解決農產品量多價崩的情形，創造農民的價值。
台中大安區農會指出，大安區肉品市場是全國第一間從拍賣、屠宰、分切到加工一元化多功能肉品物流中心，更取得工廠ISO22000及HACCP國際驗證及產品產銷履歷三驗證，以產銷履歷作為經營方向，以安全性、可溯源性、資訊公開性及農業環境永續性來經營，期許消費者享用美味之餘，還能享受到安全性。
大安區農會表示，蒜味排骨原價一包400元，新品上市優惠價一包229元，蒜味鹹豬肉原價一包550，新品上市優惠價一包289，蒜味香腸原價一包400，新品上市優惠價一包229；欲購買請洽飛天豬生活館04-26712229＃42或上臉書搜尋：飛天豬．安農。
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