桃園某防疫旅館近期爆出群聚事件，至今累計8人確診，其中不同樓層的7名感染者感染相同病毒株，醫師懷疑可能是氣溶膠傳播。中央流行疫情指揮中心不排除空氣傳播的可能性，不過可能性相對低，環境感染較有可能，今早衛生單位已進行環境採檢。

精神科醫師潘建志表示，台灣的大樓都有管道間，從1樓直通頂樓排氣口，旅館房間廁所天花板換氣扇，抽空氣由通氣管排到管道間，但常有2大Bug，若穿牆的洞沒密封，管道間的空氣，隔壁房的空氣，會回流進廁所，病毒氣溶膠傳進房間。另1個Bug則是換氣扇有防止空氣回流的止回閥，但便宜機種閥門效果差，換氣扇關閉時空氣還是會回流，「兩個Bug只要有一個就夠了」。

對此指揮官陳時中表示，以現在來看，不敢完全排除空氣傳播的可能性，但是可能性相對低，如果開門就會感染，那在飛機上就可能造成大量染疫，可能性不是沒有，但目前還無法證實這樣的情況，希望排氣系統能有進一步的檢視。他認為感染途徑最大的可能是環境感染，這是立刻需要解決的，因此已經展開重新檢視的計畫，今早也已派員進行環境採檢。

針對環境感染的可能性，陳時中解釋，也許今天我們在收垃圾時會帶著手套，垃圾也會包著，但不排除感染物質會洩漏在旁邊，摸到後可能碰觸門把或其他地方，下次有人進來送便當可能也會摸到，並透過一些物品把病毒帶進房間，造成感染，很容易會有這些小失誤。