最近各國職棒都進入休賽期，球員簽約成最大看點，今天將焦點轉到日本職棒，軟銀鷹隊傳出好消息，陣中主力捕手甲斐拓也與球團完成合約談判，年薪大約為2.1億日圓，與西武獅森友哉並列現役最高薪捕手，另外陣中外野手柳田悠岐超越松井秀喜，改寫日職野手年薪紀錄。

Baseball: Yuki Yanagita to be highest-paid position player in NPB history https://t.co/ojwcuQ7vxn — The Mainichi (Japan Daily News) (@themainichi) December 17, 2021

捕手甲斐拓也本季出賽143場，敲出92安、12轟、44分打點，打擊率雖然僅.227，但阻殺率高達45.2%，季後達成洋聯捕手金手套5連霸，對於球隊給予加薪他說：「得到球團肯定很開心，大家都說我這一年來為了球隊非常努力。」不過他自認上壘率、打擊率都要加強，給自己設定很高的目標。

另外中外野手柳田悠岐下季年薪將達6億2000萬日圓(約台幣1億5400萬元)，超越前日本傳奇打者「酷斯拉」松井秀喜，成為日職史上年薪最高的野手，本季柳田悠岐擊出全隊最高的28轟、80分打點，打擊率3成，連兩年獲最佳九人與金手套，更參與東京奧運隨日本隊拿下金牌，完全展現身價。

柳田悠岐今年33歲，是名左打者，2011年就加入軟銀至今，生涯擊出214轟、691打點，還跑出156次盜壘，2015年擊出34轟、99分打點成績，打擊率高達.363，當年獲得洋聯打擊王、得分王，並拿下最佳九人與金手套獎，更創下洋聯最高的上壘率，2018年也很精采，有36轟102分打點，打擊率.352。