四大公投案將於18日投票，藍綠雙方積極宣傳各自立場。回顧台灣四大主流媒體11月底至12月中民調，「反萊豬」案同意方支持度有三家媒體衝破5成，「重啟核四」案同意方支持度則均不超過5成，「藻礁（反三接）」案同意方出現35%低支持度最危險，「公投綁大選」案同意方支持度則多在4成5上下徘徊。

根據《美麗島電子報》、《台灣民意基金會》、《ETtoday》、《TVBS》四家媒體，分別於11月24日至25日、11月22日至23日、12月1日至2日、12月10日至15日所做民調，僅「反萊豬」一案支持度最高，四家媒體中有三家同意方衝破5成；「藻礁（反三接）」同意方支持度則平均最低，甚至出現同意方僅35%的結果。

針對「重啟核四」案，《美麗島電子報》同意為37.8%、不同意為51.9%、尚未決定／未明確回答為7.4%、不投票為3%；《台灣民意基金會》同意為43.5.%、不同意為45.9%、尚未決定／未明確回答為9.2%、不投票為1.4%；《ETtoday》同意為45.3%、不同意為48.6%、尚未決定／未明確回答為6.1%；《TVBS》同意為41%、不同意為44%、尚未決定／未明確回答為14%。

「重啟核四」案民調回顧。（圖／陳友齡製圖）

針對「反萊豬」案，《美麗島電子報》同意為55.4%、不同意為37.9%、尚未決定／未明確回答為4.4%、不投票為2.3%；《台灣民意基金會》同意為55.9.%、不同意為35.5%、尚未決定／未明確回答為6.3%、不投票為1.3%；《ETtoday》同意為56%、不同意為37.6%、尚未決定／未明確回答為6.4%；《TVBS》同意為46%、不同意為37%、尚未決定／未明確回答為17%。

「反萊豬」案民調回顧。（圖／陳友齡製圖）

針對「公投綁大選」案，《美麗島電子報》同意為46.1%、不同意為41.7%、尚未決定／未明確回答為9%、不投票為3.3%；《台灣民意基金會》同意為47.5.%、不同意為41.6%、尚未決定／未明確回答為9.6%、不投票為1.3%；《ETtoday》同意為47.5%、不同意為44.2%、尚未決定／未明確回答為8.3%；《TVBS》同意為50%、不同意為37%、尚未決定／未明確回答為17%。

「公投綁大選」案民調回顧。（圖／陳友齡製圖）

針對「藻礁（反三接）」案，《美麗島電子報》同意為35%、不同意為41.1%、尚未決定／未明確回答為19.9%、不投票為4%；《台灣民意基金會》同意為42.3.%、不同意為36.7%、尚未決定／未明確回答為19.3%、不投票為1.8%；《ETtoday》同意為45.8%、不同意為40.8%、尚未決定／未明確回答為13.4%；《TVBS》同意為42%、不同意為36%、尚未決定／未明確回答為22%。