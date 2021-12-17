持修為新歌MV剪掉招牌妹妹頭。（環球EMI提供）

持修日前剛宣布加入環球EMI，今隨即推出最新創作單曲〈你這個BlingBling〉，開啟專屬的音樂世界新篇章。持修出道以來寵粉無極限，除了凌晨跟大家一起看MV首映、線上聊天，近期公開場合他都以接髮回到原本的招牌妹妹頭，造型花費的時間比原本多出一倍多，但他卻甘之如飴；近日終於等到動刀剪髮，短髮LOOK讓他第一秒在心裡雀躍歡呼：「吹頭髮終於快很多啦！」

〈你這個BlingBling〉的編曲，很早以前就在持修的IG發表過，甚至還找了老鷹叫聲的取樣，是個相當有趣的編曲嘗試；持修同為專輯製作人的金獎班底鍾濰宇、陳君豪，之後又加入很多合成器，讓這首歌呈現「黑暗中帶著光亮」的感覺，希望大家都能在茫茫人海裡找到那道屬於自己的BlingBling；該曲動畫MV腳本由持修親自撰寫，描述在被殭屍病毒佔領的世界裡，一對破破爛爛的男女殭屍，卻是彼此眼中最BlingBling、最閃亮耀眼的那一個。

持修表示，故事當初發想另一個版本，但他覺得不夠有趣，有一天晚上躺在床上想了一個故事，就是很簡單的兩個人之間的世界，跟兩個人眼中彼此BlingBling的樣子。看到MV成品時，持修感動直呼：「發夢的故事被實現成為畫面！」首度嘗試僵屍妝的他覺得很酷，也很欽佩化妝師，讚嘆：「好厲害！妝容非常逼真，只是卸妝要卸很久。」