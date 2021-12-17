嘉義縣農漁畜業連續7年力挺議會公益活動。（張亦惠攝）

嘉義縣議會自2014年議長張明達上任以來，已連續7年年底辦理「人間有愛、心手相連」公益活動，邀請嘉義縣慈善機構與院生聚餐，縣長翁章梁、嘉縣議會議員也都到場共襄盛舉，嘉義縣獸醫師公會更連續7年配合活動招募慈善物資捐贈，轄內農漁畜業者主動響應積極參與。

張明達表示，希望能拋磚引玉，讓更多人知道社會上有很多需要幫助的人，讓社會更溫暖，因此邀請縣轄內弱勢慈善團體與所有院生約410名，在議會地下室餐廳舉行感恩餐會，也感謝在地農民長期默默付出，捐助相關物資讓弱勢團體們加菜。

嘉義縣獸醫師公會理事長林珮如表示，農漁畜業者都是善心的一群，有些沒跟到的農民還會主動要求明年一定要參加，已捐贈之農民更會持續甚至加碼，常常還沒到年底議會舉辦活動大家就已紛紛主動詢問，陣容一年比一年浩大。

林珮如說，這些善心農民甚至還與獸醫師擔任志工，協助物資包裝、載運與分送，嘉義縣養殖漁產生產合作社除捐贈物資外甚至提供大型冷凍庫與保麗龍箱供存放，讓優質農漁畜產品以最新鮮方式送達，也感謝久普實業有限公司特別提供優剋殺消毒劑10盒協助慈善機構防疫消毒。

捐助單位有社團法人嘉義縣養豬事業發展協會、2嘉4水產產銷班、邱家兄弟生態級無毒水產育成中心、金嵐養殖場、祖孫蝦生態養殖場 、東晟水產股份有限公司、蝦覓世界、崇文冷凍食品股份有限公司、蝦愛鮮、劉伊茲養殖場、祥鱻魚業有限公司（林家冠軍烏魚子）、FUN心鮮蝦、翊鑫漁業產銷班、過路一尾鮮、五十分生活工作室、嘉義縣養殖漁產生產合作社、榮杰漁業產銷班、淞品生技有限公司、久普實業有限公司、嘉義縣獸醫師公會等20個單位，捐助優質在地農漁畜產品供院生加菜。