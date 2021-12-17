黃玠瑋拍攝〈喜歡一個人〉MV時在雨中漫步。（環球音樂提供）

黃玠瑋推出最新單曲〈喜歡一個人〉。（環球音樂提供）

黃玠瑋新歌是她在疫情剛爆發時所創作。（環球音樂提供）

「空靈女聲」黃玠瑋曾受邀演唱電影《不想一個人》主題曲〈我不想一個人〉，備受好評。她繼去年男女對唱單曲〈再也不見〉後，再度推出最新單曲〈喜歡一個人〉，正是前陣子疫情剛爆發時所創作，被關在家裡的黃玠瑋思索很多關於一個人的事情，本身滿能獨處的她，雖說對自己沒有太大的差別，但會去思考對別人的生活有什麼不同？讓聽者去細細品味一個人與兩個人不同的美好與煩惱。

〈喜歡一個人〉源自於黃玠瑋對生活的細膩觀察，由新銳音樂人海大富擔綱製作、黃玠瑋譜曲。兩人首次合作就展現超高的音樂契合度，只花了2小時就完成錄音，Vocal部分更僅僅只花了30分鐘即錄製完成。談起這首單曲的誕生過程，她笑說，製作人完全是快、狠、準地抓到她要的感覺，讓〈喜歡一個人〉添加了不同的音樂火花。

MV部分則邀請黃子然導演掌鏡，選擇了簡約歐美風的民宿作為拍攝地點，黃玠瑋彷彿真的身處家中做一些平常會做的事，如：閱讀、創作，甚至是雨中漫步。拍攝當天下著綿綿細雨，但她反而相當興奮，表示下雨的氛圍更貼近創作歌曲時的畫面。而當中最特別的橋段則是導演團隊安排了特別來賓，號稱世界末日的專屬寵物—獨角仙，也讓首次與牠互動的黃玠瑋感到相當驚奇，與這位調皮的貴客培養了好一陣子的感情，最後順利完成對手戲。而黃玠瑋自認私底下個性像貓咪，偶爾會想跟人類貼在一起，有時又會需要自己的空間，找尋創作的靈感。