此次頒獎的獎盃3D列印獎盃十分精緻可愛。（劉秀芬攝）

黃偉哲（左三）頒發詹承霖（右三）、蔡永順（右二）、張祿棠（左二）「110年度台南市傑出表現青農」獎。（台南市農業局提供／劉秀芬台南傳真）

台南青農聯誼會17日在走馬瀨農場舉辦會員大會及農業行銷座談，市長黃偉哲到場為參與全國競賽得獎的3位青農頒發傑出表現青農獎，此次獎盃設計以3D列印青農等比例人像，還手持著自己的作物，非常可愛吸睛，青農看了也十分驚喜。

台南的青農聯誼會已成立25個分會，超過1700位正式會員，分會數及會員人數皆為全國之最。黃偉哲今日特別頒發感謝獎狀予25位分會長，感謝他們對青農團體組織的無私付出。

黃偉哲也頒獎表揚今年度台南市傑出表現青農，包括獲得全國農業創新菁英選拔賽亞軍的白河區青農張祿棠、全國龍眼蜜評鑑特等獎的東山區青農詹承霖，以及榮獲全國紅龍果優質果品評鑑優選的新市區青農蔡永順。

此次獎盃設計造型非常獨特，農業局與崑山科技大學空間設計系團隊合作，以3D列印得獎青農人像，張祿棠手拿紅龍果及文心蘭；詹承霖帶著印有「蜂和小鎮」品牌名稱的蜂箱並手持蜂巢片；蔡永順則握著紅龍果全國競賽冠軍的獎盃。

今日青農大會有超過200名青農參加，農業局長李建裕、台南市政府研究考核發展委員會與在場青農朋友、青年委員座談，就建立品牌意象、網路行銷經營、市集品牌經營及農民學堂課程等4大議題傾聽大家的心聲。

黃偉哲表示，這幾年台南市在農業的行銷上很用心，希望能把資源做更好的整合，跟青農協會能更密切配合，青農面對新消費時代的行銷、網路科技應用都比傳統農友更能掌握運用，希望青農們能夠透過這次大會，將問題以及建議提供給各區農會或是農業局，市府一定會盡全力協助。