公投倒數，總統府發言人張惇涵今表示，若反萊豬公投案通過，美國倡議明年開始推動的「印太經濟架構」（IPEF），也不會等台灣兩年。台灣想加入，得再一次面對開放萊豬的議題。國民黨內的有志之士一定理解這個道理。甚至可以說，任何想贏得執政的政黨，都非常清楚這是無法迴避的議題。

張惇涵在臉書指出，公投案的法律效力，形同兩年的冰凍。身為國安團隊的一員，想請大家沉澱下來，細細回想一下這兩個月，和這兩年來，台灣和世界發生了什麼事。

他說，國際跟區域的局勢變化，不會因為台灣內部這兩個月來的罷免、公投等政治紛擾而放慢腳步。挑戰跟機會同時存在，這兩個月是如此，這兩年更是。

他指出，一樣是兩年。公投案的法律效力也是兩年，但世界不會停下來等台灣兩年。若反萊豬公投案通過，11個CPTPP會員國不會等台灣兩年，也不會延後審查中國和韓國加入的進程。反而是，這兩年間甚至兩年後，台灣在雙邊或多邊的談判過程中，都要不斷遭受能否信守貿易承諾、能否履行國際規範的質疑。

他說，若中國比台灣早一步加入CPTPP，那台灣的處境更是不言而喻。台灣將被排擠到世界高標準經貿體系的邊陲，被迫再次走回依賴中國單一市場的軌道。

他指出，台灣特殊的國際處境，終究是要解決這個貿易障礙。這是國際經貿議題，更是國家發展的議題。把國際市場關在一個門裡，這不是「鬥」，是「鬧」。不是「戰鬥」，是「戰鬧」。

他說，對很多朋友來說，講「食安」很直觀，但萊牛開放9年了，並沒有食安問題。如果不希望符合國際標準的台灣農產品，被貼上「毒」的負面標籤；那也不應該將美國符合國際標準的食品，貼上「毒」的標籤。

他說，若要向世界傳達，台灣要在世界徛起，和全世界做生意，搶進疫後國際供應鏈重組的關鍵戰略位置，若要向世界傳達，台灣要和民主同行，和全世界交朋友，而不是走回依賴中國走向世界的舊路徑。反萊豬公投，請投不同意。

他指出，美國肉品進口的議題，是橫跨陳水扁、馬英九、蔡英文三任總統的議題。大家的決定，不只影響關鍵的未來兩年；大家的決定，會決定台灣要往前走，還是倒退20年。世界不會等台灣兩年，台灣也等不了兩年，更不能倒退20年。