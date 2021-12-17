反萊豬等4大公投，將於18日舉行。最高檢察署17日表示，全國各級檢察機關已分別針對影響公投、違反公投法等不法案件蒐證偵辦，並要求檢察官提前進駐分局，防範突發事件，及時處理遏止犯罪行為。最高檢表示，截至17日為止，全國檢察機關共受理9件公投不法案件、被告13人，其中暴力案件有1件、被告5人、其他案件8案8人，目前均由相關檢察機關偵辦中。

最高檢察署表示，12月18日將舉行全國性公民投票，各級檢察機關早已積極投入查察工作，並確實掌握各轄區狀況，與轄區司法警察機關、選務機構均維持密切聯繫，最高檢察署籲請各執法人員，務必堅守行政中立，維護公民投票秩序，保障投票民眾及選務人員權益，如有妨害投開票違法情事，應予以勸導及制止並妥適處理。

投票當日除離島地區檢察人力明顯不足，應協調其他相關單位配合支援查察，最高檢察署要求全國各檢察機關查察檢察官應進駐分局，以便應付突發事件，及時處理遏止犯罪行為，以維持公民投票精神與秩序。

最高檢指出，因公民投票法之查察方向與公職人員選舉罷免法有別，檢察機關均依公民投票法之規定查察不法情事，截至12月17日止，共受理9件、13人，其中暴力案件1件5人、其他案件8件8人，案件均未偵結。