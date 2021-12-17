近期Yahoo雅虎公布「退休理財萬人大調查」結果，調查發現有53％的國人認為在50歲後才開始做退休理財規劃最為合適，對此，退休基金協會理事長，同時也是政大金融科技研究中心主任王儷玲直言：「有點太晚了」，她更呼籲退休理財要超前佈署，才能悠遊樂退。為喚起國人的退休規劃意識，退休基金協會特與公勝保經合作，推動「RFA退休理財規劃培訓專班」，2021年底累計共有73位公勝夥伴順利取得「RFA退休理財規劃顧問」專業證照，成為市場上推動退休規劃的生力軍。

致力於推動老年社會退休保障政策與年金制度改革的退休基金協會王儷玲表示，退休規劃成功的兩大因素是：提早開始準備，並找專家打造長期穩健的退休方案。因此，退休基金協會也大力推廣「RFA退休理財規劃顧問」專業證照，是專為台灣退休市場實際需求設計之專業顧問認證課程，輔導更多專業人才進入退休規劃市場。公勝保經總經理蔡聖威也指出，民眾必須體認只靠政府或雇主的退休金已無法滿足退休需求，應及早投入退休理財與保障規劃，善用金融市場的優質退休理財與保險商品，才能建立更完備的退休保障安全網。

公勝保經致力於成為值得信賴的保經公司，透過提供一流的培訓資源，打造領先的數位平台，建構永續的發展基石。為培植更多優秀人才，推動各式教育訓練課程，2021年取得百萬圓桌協會（MDRT）會員資格的人次達236人，為台灣排名第6、全球排名73的公司（統計至2021／07／01），優質業務團隊素質深獲肯定。2022年，公勝保經將更深化退休規劃訓練，除了RFA專班外，還有退休實戰班、MDRT退休專班等系列課程，持續打造專業退休規劃顧問團隊，為客戶退休的防護力把關，協助民眾解決退休危機，成為國內首屈一指的保經公司典範。