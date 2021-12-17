由富邦證券輔導的洋基工程（6691）上市前競價拍賣於17日完成競價開標，最低得標價格為每股231.50元，最高得標價格為每股288.88元，得標加權平均價格為每股236.48元，承銷價訂為180元。

富邦證券資深副總吳春敏表示，洋基工程辦理競價拍賣股數5433千股，公開申購股數為1458千股，本次參與投標之合格標單共3420筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，最低與最高得標價格分別為每股231.50與288.88元，得標加權平均價格為每股236.48元，承銷價則訂為180元。

洋基工程本次辦理公開申購價格為180元，12月21日至23日為公開申購期間；12月27日為公開抽籤日；預計2022年1月3日上市掛牌。

洋基工程去年度營業收入為53.54億元，營業收入成長率為3.51％，EPS為11.37元，今年前三季稅後淨利較去(2020)年同期成長131.58％，EPS達11.07元。

洋基工程除持續專注於高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與節能技術服務外，亦將以本業相關之技術與經驗，計畫將業務範圍延伸到民生商業領域，並運用創新工法及AI智能管理應用之產品，期望未來能為公司整體營運注入新的成長動能。