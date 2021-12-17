台北市法務局今發布消費警訊，由「超橘白股份有限公司」在嘖嘖募資平台發起「Meteo流光學習鋼琴」專案，募資總額高達約2543萬元，遭投訴遲未交貨，且公司一再公告出貨延期，法務局統計，已接獲21筆消費申訴，呼籲消費者，除透過嘖嘖募資平台請求退款外，若是使用信用卡付款，可儘速向發卡銀行申請爭議帳款處理，也得考慮向法院聲請核發支付命令。

法務局指出，Meteo流光學習鋼琴每台約1萬5千元，共獲1714筆贊助，原本要在今年4月出貨，但卻一再拖延，甚至要求消費者再贊助金額才可優先出貨，經消保官通知嘖嘖募資平台及超橘白股份有限公司蔡姓負責人到市府說明，負責人表示，受影響的消費者約1400多人，公司目前無資力退款。

北市主任消保官楊麗萍指出，根據北市府統計，今年度截至12月16日止，受理募資平台申訴案件計154件，其中逾7成都是來自嘖嘖募資平台；消保官龔千雅表示，消費者除可與嘖嘖募資平台請求退款外，若使用信用卡付款，可盡速向發卡銀行申請爭議帳款處理，而爭議帳款有申請期限，且申請過程中各家發卡銀行所需相關資料不同，資料詳備度將影響申請結果，建議盡速向各家發卡銀行洽詢。

龔千雅說，消費者也可向法院聲請核發支付命令或起訴請求賠償，相關流程可洽各地方法院訴訟輔導科進一步詢問；法務局提醒，在募資平台上預購商品，應審慎評估計畫，提案人未如期給付商品也未退款的風險承受度。

法務局已建議中央應研訂「群眾募資平台」相關法規，納入履約保障機制，以確保募資交易安全；在法規尚未制定前，募資平台應擔負起企業社會責任，積極以自律機制提供消費者完善保障，以重建消費者對募資平台的信心。