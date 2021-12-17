澎湖籍漁船 「信海發號」16日深夜在澎湖貓嶼海域莫名船艙起火悶燒，船長緊急求救，澎湖第八海巡隊馳往搶救及時撲滅火勢，漏夜馬公港善後。

海巡署第十三巡防區指揮部16日晚上6時許接獲「信海發號」漁船船長家屬報案，指稱該船於貓嶼附近海域起火燃燒亟待救援，巡防區立即通報澎湖第八海巡隊PP10071巡防艇及位於七美西南海域巡弋的屏東艦同步趕往救援。

礙於沒有漁船確切位置，海上執勤的PP10071巡防艇隨即擴大搜尋，並配合夜間雷達偵蒐，晚上7時許於貓嶼西方2.5浬海域發現「信」船，機艙正起火悶燒中。

巡防艇先將船長等3人接駁上艇，海巡人員立即登艇救援撲滅火勢，因部分艙間已燒毀，船上無動力及電力照明，經船長簽署同意緊急拖帶切結書後，於深夜11時許巡防艇順利將燒毀漁船順利拖回馬公港碼頭停靠。

海巡隊表示，初步調查船長指出漁船疑似因為機艙電線短路引起火災，對於海巡隊快速趕往救援，頻頻表示感謝。

海巡署呼籲，海上作業船隻應隨時注意船體狀況及航行安全，遇有事故發生，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡署將會立即派艇前往處理，以保障民眾生命財產安全。