勞動部職業安全衛生署與台塑企業合作17日在雲林縣台塑麥寮工業園區共同舉辦「2021年國際製程安全論壇」，希望促進石化業者經驗交流分享，進而提升製程安全管理作法。

台塑企業表示，該企業2011年首創自美國引進「製程安全管理制度」（PSM），積極推動迄今屆滿10年，2016年起每年主動派員至美國觀摩學習，掌握國際製程安全管理趨勢及業界優良作法，2018年職安署與台塑企業共同辦理第一屆國際製程安全論壇。

勞動部職業安全衛生署與台塑企業合作17日在雲林縣台塑麥寮工業園區共同舉辦「2021年國際製程安全論壇」，希望促進石化業者經驗交流分享，進而提升製程安全管理作法。（台塑企業提供）

台塑企業總經理林善志17日致詞表示，台塑企業藉由安衛環、保養、工程管理、產銷管理等各機能組全力投入輔導生產廠，加以提升製程安全，希望透過此次國際論壇，促進國內石化同業瞭解製程安全管理制度，共同提升水準。

今（17日）國際論壇中分享的議題包括「機器學習與AI在化工製程安全方面的應用」、「PSM推動經驗暨近期國際事故之探討」、「開發GERALD風險分級及評等系統簡介」、「石化產業製程安全管理推動與展望」、「製程操作程序疏失之危害分析」、「管線設備腐蝕智慧監控系統」。

台塑企業麥寮廠區佔地2603公頃，包含台塑、南亞、台化、塑化等4大公司合計55個生產廠，若包含其他子公司則有66個廠。現況員工人數1萬2600多人，包商約1萬1000萬人。

台塑企業表示，近年推動台塑六輕工安新文化，積極作為包括風險及製程安全管理作業、推動工安管理現場化、關鍵性危害控制、承攬管理與訓練合作、內部及外部稽核、辦理各級職人員工安管理教育訓練、分享成果與經驗傳承。

台塑企業總管理處與勞動部職業安全衛生署於2017年締結為安全伙伴關係，計畫期限為2年，第二次締結簽署的期限是2020年1月至今年底。