冬至將屆，台中市食品藥物安全處針對生鮮超市、傳統市場、餐飲場所、大賣場等，抽驗紅白小湯圓、包餡湯圓、芋圓與地瓜圓等86件，檢驗防腐劑與順丁烯二酸（酐），其中1件「湯圓」經檢出防腐劑「己二烯酸」超標，已立即通知下架並停止使用或食用，並裁罰3萬元。

食安處表示，針對販售湯圓餐飲業者、生鮮超市與賣場共計63家，進行抽驗紅白小湯圓、包餡湯圓、芋園與地瓜圓等86件，其中於大甲區冰品店抽驗自製「湯圓」1件，檢出防腐劑「己二烯酸」1.2g／kg（限量標準：1.0g／kg），超出食品添加物使用範圍及限量標準，違反食品安全衛生管理法第18條之規定，得裁處3萬元罰鍰。

食安處表示，為延長食品的保存期限及抑制微生物的生長，有些業者會在食品中添加防腐劑，增加民眾購買意願，此次超標的「己二烯酸」為1種常用的食品防腐劑，常添加至食品中抑制微生物的生長，延長食品的保存期限，但若長期食用添加過量防腐劑食品，容易對肝、腎功能造成影響。

食安處長傅瓊慧提醒，民眾購買市售湯圓及其配料，應選擇包裝完整、標示清楚的產品，並可留意陳列環境及製作場所衛生，盡量避免生食，熟食食用前也最好完全加熱，如廁後及用餐前使用肥皂洗手，以確保飲食安全。