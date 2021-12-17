財政部於日前發布解釋，針對境外電商業者銷售電子勞務取得報酬，及一般外商營利事業自我國取得之勞務報酬或營業利潤，申請適用核定淨利率或利潤貢獻程度，以計算應課稅之我國來源所得，可由扣繳義務人（即給付報酬之我國營利事業）提出申請情形予以放寬，不再限於過去只能由納稅義務人（即外商營利事業）或其授權代理人提出申請。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所執業會計師陳志愷表示，為減輕外商自我國取得勞務報酬或營業利潤之扣繳稅負負擔，財政部除針對境外電商業者銷售電子勞務之交易態樣產生之報酬，自2017年度起得申請適用核定淨利率或利潤貢獻程度，計算應課稅之我國來源所得外，並於2019年9月26日放寬一般外商營利事業在取得收入前也可申請適用。而對於此等申請，應由取得所得之外商營利事業或其授權之代理人提出。

然而在實務上，常遇到前述扣繳稅負依據契約約定，轉由給付報酬之我國營利事業負擔之情形，例如我國營利事業給付外商100元勞務報酬，扣繳20％稅款後，原應給付80元淨額。

但在扣繳稅負轉嫁情況下，我國營利事業應以淨額100元換算總額125元（100/（1-20％））扣繳，其稅款除一方面增加為25元（125*20％），並將全數變成我國營利事業經營費用。此時，如外商不配合提出前述可降低扣繳稅負申請，可能發生不當增加我國營利事業負擔之現象。因此，為使所課徵之扣繳稅負更符合相關課稅措施之立意，財政部進一步放寬得由扣繳義務人提出申請之情形。

陳志愷提醒，由於扣繳屬於代扣他人之稅款，基於權利義務之對等性，扣繳義務人對於跨境給付之報酬，在辦理適用核定淨利率或利潤貢獻程度之申請時，必需要能提示實際由扣繳義務人負擔扣繳稅負之相關證明文件，例如交易合約。從事跨國交易之我國營利事業，應留意本次扣繳稅負減免申請程序放寬之新措施，以合法節省稅負進而提升企業經營效率。