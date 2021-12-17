資誠PwC聯合會計師事務所榮獲衛福部頒發110年「全國績優健康職場－活力躍動獎」，為全台唯一榮獲該獎項的會計服務業。

「Be Well Work Well」是資誠致力於推動健康職場，並聚焦個人Ｗell-being的價值體現。資誠聯合會計師事務所人資長林瓊瀛表示，資誠在107年曾獲該獎項，今年再次獲獎是一種肯定，更是責任的延續，特別要感謝資誠健康管理中心的護理師們、EAP專業團隊，以及每一位資誠同仁在達成企業使命及價值實踐旅程上的共同努力，讓每個人都能成為更好的自己。資誠也將持續以實際行動關懷每一位同仁，致力達成身心與工作的和諧。

林瓊瀛指出，資誠透過身體（Physical）、情感（Emotional）、心智（Mental）及精神（Spiritual）等四大面向，讓同仁在生活和工作中都能處於平衡且豐富滿足的狀態。尤其在疫情的衝擊下，工作與生活產生了急遽變化，同仁面對的壓力與挑戰也不同於以往。鑑此，資誠重整現有資源並拓展多元管道，持續關注員工身心靈健康，以快速回應內外在環境變動對個人所造成的衝擊。

資誠繼107年後能再次獲頒110年的「全國績優健康職場-活力躍動獎」，林瓊瀛認為，主要歸功於資誠與時俱進營造職場健康促進的幾項特色，包括透過強化生理機能免疫力的推動，讓同仁因疫情警戒在家工作時，也能利用短暫的瑜伽及呼吸練習活動，適時補給生理能量；透過「正念冥想」課程、「深度正念技巧」系列活動的安排，提升同仁心理健康知能；增設「疫起走過安心專線」，讓一些因疫情無法排解焦慮狀況的同仁，給予他們專業心理諮詢服務；善用數位工具，讓宅在家的同仁，可以透過簡單運動強化自身防護力並維持健康體能。