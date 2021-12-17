副總統賴清德今日出席成功大學「90躍太空特展」時表示，台灣應該要迎接新的太空時代，帶動台灣太空產業發展，作為國家發展的重要目標。

賴清德指出，近幾年來，台灣在太空領域的研究與發展受到國際肯定。不論是福衛五號、福衛七號，台灣已經開始展現自主研製衛星的實力。在人類第一次取得黑洞影像，以及在火星上駕駛探測車的跨國團隊中，也有許多台灣太空人才的參與。這也證明了台灣絕對有能力進軍全球的太空市場及產業。

未來十年，也是全球爭取重返月球的十年，世界各國會盡其所能從事太空領域研究。台灣自然不能落後，所以他在2018年到太空中心時，鼓勵大家一定要成功發射福衛七號，同時也宣布行政院支持第三期太空計畫。福衛七號已經在空中發揮其功能，成大又承接了福衛八號的重責大任。

成大說明，成大是全國第一所學生在老師的指導下，可以自主發射火箭高達4公里的學校，這非常不容易，也是全台第一個有衛星發射計畫的學校，並在太空獲得豐富的環境探索資訊。此外，成大利用福衛二號去研究太空的閃電，也被國際譽為是最頂尖成果之一的團隊。