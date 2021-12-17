富邦贊助選手潘政琮主辦的「2021潘政琮Pan向高峰公益高爾夫球名人賽」公益球敘15日圓滿落幕，這是潘政琮勇奪奧運銅牌之後首度返台舉辦公益球敘，小潘人氣爆棚，募款總額更首度達到千萬元新高。富邦金控此次持續贊助支持，同時富邦集團董事長蔡明忠個人加碼響應捐贈100萬元，富邦攜手小潘匯聚公益力量，此次募資的款項將全額捐助第一社會福利基金會，幫助身心障礙朋友獲得更全面的照護。

「Pan」向高峰公益高爾夫球敘慈善拍賣晚宴獲熱烈迴響，有近百位嘉賓到場響應，潘政琮更準備包含奧運切桿、此次東奧三名奪牌選手簽名旗幟等14件具紀念價值拍品。其中，慈善晚宴會尾聲，「東奧三名奪牌選手簽名旗幟」以20萬起標，不到一分鐘拍賣價即達100萬元，競價達180萬定錘之際，與會貴賓喊出188萬延續拍賣後場中一度陷入膠著，但富邦證券客戶璟都建設黃國明董事長喊價211萬，使募款總額達999萬為募款餐會帶來高潮，最後由悍創創辦人張運智加碼1萬，讓募款晚宴圓滿募得1000萬元，創下活動募款總額新紀錄，畫下完美句點。

此次公益球敘含贊助200萬元、富邦集團董事長蔡明忠以個人名義捐贈100萬元，以及慈善晚宴拍賣中包含黃國明總共捐贈的310萬元使額度達700萬元的募款，將全數贈予第一社會福利基金會「雙老化家庭計畫」，讓愛繼續延續於社會。

蔡明忠表示，潘政琮除高球成績表現亮眼，更長期支持公益，實踐自己的正向影響力外，近年更致力培育新一代高球選手，與富邦多年以來持續在國際賽事期間舉辦青少年傳承營、培育高球新秀的理念相同，是富邦品牌精神「正向力量 成就可能」具體實踐。富邦很開心能和小潘一同參與此次公益名人賽，也很榮幸自2015年支持小潘一路相伴至今，並分享他在東奧的榮耀，未來富邦除了將持續支持菁英選手培育，為台灣體壇善盡我們的力量外，也將持續致力公益，以企業影響力為台灣帶來更多正面能量。

為支持第一社福「雙老化家庭計畫」，富邦金控自2018年起，連續兩年與潘政琮攜手主辦公益球敘，2020年起潘政琮以個人名義主辦「Pan」向高峰球敘，富邦金控也持續贊助支持，與小潘聯手公益回饋社會，擴大實踐富邦正向力量品牌精神。

高爾夫自2016年起被列入奧運指定項目之一，政府單位也逐漸重視高爾夫運動在國際體壇的地位。12月24日即將舉行體育署「體育運動精英獎」頒獎典禮，潘政琮入圍「最佳男運動員獎」以及「最佳運動精神獎」兩項獎項，更反映台灣體壇對潘政琮在運動及正向精神上的肯定。