【愛傳媒滾動力頻道專欄】動畫是現實世界的縮影，即使動畫裡的人物不曾真實存在過，但你仍然可以在動畫裡，找到勇氣、歡笑，或是人生裡的安慰。

邱立偉導演小時候就對世界充滿好奇，著迷於宇宙、恐龍、外星人等，從漫畫開啟創作的道路，一路走來，第一部動畫短片就獲得台北影展的城市影展的首獎，後續陸陸續續在國內外，獲得超過百項的動畫獎項，包含國內知名的金馬獎、金鐘獎等。

邱導：「華語動畫大多都是古典或鄉土題材，但華語動畫也可以像國外一樣往未來看，描述未來會是什麼樣子，未來的世界會有什麼故事，例如說：如果西遊記其實是來自未來的故事呢？ 筋斗雲是飛行載具、分身術是光學投影，這是很有趣的視角，也是一件值得挑戰的事情。」

我們從幼稚園或更早開始，就開始是動畫的觀看族群，意味著人物主角的特質，從小時候就在影響著我們，然而每一位動畫導演的心中，都有一個宇宙，若這些宇宙都能盛開，那也許會有更多的良善、勇敢、熱情綻放在我們的社會裡。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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