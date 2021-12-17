馬來西亞網紅「Hannah娜娜」，之前在路邊隨手拍的戴口罩照片，因為露出一對傲人北半球，掀起網友熱烈討論爆紅，粉絲更是狂增到30多萬名，近來曬出逛超級市場的照片，只見她身穿清涼，大方露出火辣身材，再次引發話題。

馬來西亞網紅「Hannah娜娜」，擁有精緻五官及皮膚白皙，每每曬出自拍照總引來許多網友按讚，日前在IG上分享逛超級市場的照片，只見她身穿吊帶低胸背心及小熱褲，一雙不科學的修長美腿搶盡目光，接著只見她彎腰靠在推車上，一對傲人北半球幾乎要從上衣炸出，深邃事業線更是讓所有人看得血脈賁張，幾乎要噴出鼻血，短短時間就吸引上萬人按讚。

對此，網友紛紛留言：「甜心寶貝身材非常漂亮」、「噴鼻血了啦，絕對會造成轟動」、「真羨慕以後的另一半」、「喜歡妳秀傲人的大頭燈」、「馬來西亞的警察沒抓你啊」、「希望將來有機會可以和女神一起逛超市」、「好漂亮好美好辣」、「只有辣一個字可以形容」、「身材也太好了吧，我鼻血都流出來了」。

娜娜常在社群平台上分享養眼照，造福無數男粉絲之外，也會分享瘦身秘訣、醫美、和保養秘技，讓不少女粉絲也被她圈粉，之前在路邊拍的戴口罩照片，讓她瞬間人氣爆增，之後就不時常曬出戴口罩的美照，也掀起不少話題性。