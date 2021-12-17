聯邦快遞公司（FedEx Corp）周四重拾其最初提出的全年營運展望，儘管在假期旺季到來之前，持續存在的勞動力問題已經侵蝕其獲利表現。

儘管上季調整後的獲利和前一年同期持平，聯邦快遞周五盤後股價仍然勁揚近5%，報250.30美元。

在年底的假期旺季期間，該公司處理的包裹數量通常比平常多出一倍。運營長Raj Subramaniam表示，未來勞動力方面的壓力可望緩解。基本上，我們已經為高峰期補足了人力，公司相信能在本財年結束前保留住所需的勞動力。

聯邦快遞發布最新財測，預估全年經調整後每股盈餘介於20.50～21.50美元，與其最初提出的預測一致。今年9月聯邦快遞曾將這個每股盈餘目標區間下修至介於19.75～21美元。

受惠於電商送貨到府的需求升高，第二財季（截至11月30日）營收年增14%，為235億美元。經調整後淨利為13億美元，相當於每股盈餘4.83美元，與前一年同期持平。

由於勞動力短缺導致網路效率降低、購物運輸成本上升以及薪資率提高，第二財季的成本較前一年同期增加約4.7億美元，增幅超出了第一財季的4.5億美元，且主要集中在聯邦快遞陸運公司（FedEx Ground）。