明（18）日是四大公投案的投票日，新北市議員參選人卓冠廷今在新北鶯歌和桃園交界的桃鶯路上，與桃園市議員黃家齊、彭俊豪和桃園市副發言人卓芷戎等人街頭宣講，希望將公投中與能源有關的「核四重啟」與「三接遷移」重點傳達給民眾了解，希望新北和桃園市民站出來投票。

卓冠廷表示，今天特別新北和桃園要站在一起，年輕世代要站出來，告訴大家公投對台灣未來的重要性，尤其是「核四重啟」與「三接遷移」對新北和桃園都有非常大的影響，新北市已經有核一核二廠，新北市民不可能接受安全有疑慮的核四廠，而四個公投更是影響到全台灣，不限於單一個縣市而已，呼籲大家要踴躍出來投票，投下四個不同意。

桃園市議員黃家齊、彭俊豪、卓芷戎向年輕人喊話，因為這次公投年齡已下修至18歲，公投結果攸關台灣未來50年的發展，呼籲18到20歲的年輕朋友，這次公投應該勇於出來，也邀請同學朋友們一起來投下四個不同意，台灣才不會繼續亂下去。

卓冠廷表示，年輕世代的熱情也感動不少路過的民眾，甚至有路人特地買了能量飲料給他們補充體力、加油打氣，讓大家都受到鼓勵，相信民眾的熱情和近期宣講的努力，會讓公投的結果能符合台灣能源轉型、經濟發展與國際接軌的未來需求。