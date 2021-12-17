名醫孔繁錦先前曾因參加益智節目《金頭腦》獲總冠軍，被封為「全台最聰明醫師」，但他今年4月間卻再診所涉嫌指侵、觸摸2名女病患身體，犯後還矢口否認，遭新北地檢署依妨害性自主罪嫌起訴。孔繁錦今出面受訪表示，以為與對方是兩情相悅，對自己的行為深深懊悔，也當場向檢察官道歉，指第一時間他因害怕沒有坦承，現在已經決心要痛改前非。

孔繁錦表示，整件事情有前因後果，他以為是單純在追求女病患，以為是兩情相悅，但他卻判斷錯誤，他說遭控性侵的女病患非常密集來看診，他在事發前一周某日晚間也曾與對方到公園散步促膝長談，聊得愉快深入，他以為這是感情的開始，但未料演變成現在的狀況，覺得自己很糟糕。

孔繁錦說，他絕對沒有用手指性侵女病患，僅是手指有碰觸到，未料對方會提告，他感到非常詫異驚訝，事發後他也深深懊悔，覺得自己非常糊塗，愧對大家，想要與對方賠償和解，但是對方都拒不見面，讓他非常不知所措，接下來就等候法院判決結果。

孔繁錦也說，犯後他相當害怕，因此第一時間沒有對檢察官說真話，對檢察官感到非常抱歉，他決定要痛改前非、誠心認錯。

起訴書指，他今年4月16日在三重身心科診所看診時，曾要求護理師將一名女病患帶至其他診間休息，隨後趁著對方閉目養神之際，將診間門鎖上，親吻女病患額頭，並將對方裙子掀起，觸摸、親吻其臀部，期間女病患不斷拒絕、閃躲，但孔繁錦仍不罷休，將女病患翻身壓制，並用手指性侵得逞。

未料事發約2周後，孔繁錦又對另名女病患伸出狼爪，他以檢查背部痘痘為由，將額頭貼在女病患背上，並說道「那你有感覺我喜歡你嗎」，隨後伸手觸摸對方腹部，並將手伸進褲頭，以此性騷擾女病患。檢方後續依據被害人出示的對話內容、驗傷單、急性創傷症候群等就醫紀錄，認為孔繁錦性騷擾、性侵對方一事，並依強制性交、乘機性騷擾等罪嫌起訴，且由於孔男犯後態度不佳、飾詞狡辯，因此建請法院重量刑，以資儆懲。